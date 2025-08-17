 Skip to main content
17.08.2025
Недела, 17 август 2025
Пожарот во Слупчане е локализиран

Македонија

17.08.2025

Пожарот што денеска избувна во боровата шума над селото Слупчане, Општина Липково, е целосно локализиран и ставен под контрола. Во моментов екипите работат на негово целосно догаснување, информира директорот на ЦУК, Мухамед Али.

Во акцијата се ангажирани 10 припадници на „Национални шуми“ – подружница Куманово со 2 специјализирани возила за гаснење шумски пожари, Противпожарната единица од Куманово со едно возило, како и поголем број жители од месното население.

На лице место присуствува и директорот на Центарот за управување со кризи, Мухамед Али, кој директно од терен ја координира целата акција за гаснење и ги следи активностите на сите ангажирани екипи.

