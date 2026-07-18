Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ – Гостивар обезбеди 30.000 шишиња вода за граѓаните

Поради актуелниот проблем со питката вода и забраната за нејзино користење за пиење, Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ – Гостивар обезбеди 20.000 шишиња вода, кои ќе им бидат ставени на располагање на сите граѓани на кои им е потребна.

Пунктови за подигнување вода ќе бидат поставени на следните локации:

Центар – Градски плоштад – 14:00

Мара Угринова – Жито маркет – 14:00

Питарница – кај трансформаторот – 16:30

Кеј Вардар – Малиот мост кај Монтенегро – 16:00

Циглана – Пункт Циглана – 14:00

Малеарди – Старо Кам маркет – 14:00

Џамиџит Маало – кај кошот – 15:00

Дутлок – карши Судот – 18:00

Вруток – центар, кај џамијата – 16:30

Здуње – сред село – 16:30

Дебреше – На центар – 18:30

Балиндол – 18:00

Ги повикуваме сите граѓани кои имаат потреба слободно да ги посетат пунктовите и да подигнат вода.

Ова е предизвик што не засега сите нас. Токму затоа, во вакви моменти најважни се солидарноста, меѓусебната поддршка и конкретната помош. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ – Гостивар останува покрај граѓаните и ќе продолжи да презема активности секогаш кога тоа е најпотребно.