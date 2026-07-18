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Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ – Гостивар обезбеди 30.000 шишиња вода за граѓаните

Македонија

18.07.2026

Поради актуелниот проблем со питката вода и забраната за нејзино користење за пиење, Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ – Гостивар обезбеди 20.000 шишиња вода, кои ќе им бидат ставени на располагање на сите граѓани на кои им е потребна.

Пунктови за подигнување вода ќе бидат поставени на следните локации:

Центар – Градски плоштад – 14:00
Мара Угринова – Жито маркет – 14:00
Питарница – кај трансформаторот – 16:30
Кеј Вардар – Малиот мост кај Монтенегро – 16:00
Циглана – Пункт Циглана – 14:00
Малеарди – Старо Кам маркет – 14:00
Џамиџит Маало – кај кошот – 15:00
Дутлок – карши Судот – 18:00
Вруток – центар, кај џамијата – 16:30
Здуње – сред село – 16:30
Дебреше – На центар – 18:30
Балиндол – 18:00

Ги повикуваме сите граѓани кои имаат потреба слободно да ги посетат пунктовите и да подигнат вода.

Ова е предизвик што не засега сите нас. Токму затоа, во вакви моменти најважни се солидарноста, меѓусебната поддршка и конкретната помош. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ – Гостивар останува покрај граѓаните и ќе продолжи да презема активности секогаш кога тоа е најпотребно.

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