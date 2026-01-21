Николоски: Сите државни патишта се целосно исчистени

Сите државни патишта низ Македонија се целосно исчистени од снег и сообраќајот се одвива непречено на целата територија на земјата. Ова го соопшти вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски, кој упати јавна благодарност до вработените во ЈП „Македонија пат“ за нивниот засилен ангажман во зимските услови.

„Благодарам за силниот ангажман на вработените во Македонија пат“, порача Николоски, нагласувајќи дека навремената реакција овозможила безбедно и нормално одвивање на сообраќајот и покрај снежните врнежи.

Тој додаде дека снежната покривка, освен што носи предизвици, ѝ дава и посебна убавина на Македонија, повикувајќи на внимателно и одговорно учество во сообраќајот во зимски услови.