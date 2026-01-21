 Skip to main content
21.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 21 јануари 2026
Николоски: Сите државни патишта се целосно исчистени

Македонија

21.01.2026

Сите државни патишта низ Македонија се целосно исчистени од снег и сообраќајот се одвива непречено на целата територија на земјата. Ова го соопшти вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски, кој упати јавна благодарност до вработените во ЈП „Македонија пат“ за нивниот засилен ангажман во зимските услови.

„Благодарам за силниот ангажман на вработените во Македонија пат“, порача Николоски, нагласувајќи дека навремената реакција овозможила безбедно и нормално одвивање на сообраќајот и покрај снежните врнежи.

Тој додаде дека снежната покривка, освен што носи предизвици, ѝ дава и посебна убавина на Македонија, повикувајќи на внимателно и одговорно учество во сообраќајот во зимски услови.

