Николоски: Очекувам многу позитивни работи во блиска иднина за инфраструктурата, транспортот и многу нови работни места во Македонија!

Во Washington, DC на глобалниот економски форум „Трансформација на транспортот“ организиран од Светска Банка. Геостратешката позиција на Македонија каде што се сечат двата пан-европски коридори, но и близината до пристаништата во Југоисточна Европа се предноста на Македонија.


Ги преставив проектите што ги реализираме за подобрување и модернизирање на патниот и железничкиот сообраќај, можноста за отворање на слободни економски зони на самите коридори, како и одличната можност за инвестиции во Македонија.
Очекувам многу позитивни работи во блиска иднина за инфраструктурата, транспортот и многу нови работни места во Македонија, напиша на социјалните мрежи, вицепремиерот Александар Николоски.

