Мухамеди: Сите капитални проекти од кои имат профитирано Албанците се дело на политичари Македонци

Сите капитални проекти од кои имат профитирано Албанците се дело на политичари Македонци.

Тогаш која е поентата Албанците воопшто да гласаат за политички партии, прашува младиот адвокат Умејр Мухамеди.

Дарко Костовски од Бутел за прв пат им изгради водоводна и канализациона мрежа на Албанците во Љуботен.

Орце Ѓорѓиевски денес објави дека започнале со изградба на нова водоводна мрежа во Нерези.

Коце Трајановски на времето сите улици ги асфалтираше во Сарај

Никола Груевски на сите места со мнозинство Албанци изгради спортски игралишта.

Сите капитални проекти од кои имат профитирано Албанците се дело на политичари Македонци.

Тогаш која е поентата Албанците воопшто да гласаат за политички партии кои освен лажен патриотизам, лаги, и нивно лично богатење буквално ништо друго не им нудат на Албанците во Македонија, вели тој.