Мемов: ЗНАМ се многу блиску до договор со ВМРО-ДПМНЕ за заемна соработка и поддршка во Куманово и Центар

Движењето ЗНАМ е многу блиску до договор со ВМРО-ДПМНЕ за заемна соработка и поддршка во општините Куманово и Центар, ијави денеска на прес-конференција портпаролот на партијата Никола Мемов.

Тој додаде и дека се преговара и се прават проценки за заемна поддршка и за некои други помали општини низ целата држава.

Претходно, на прес-конференцијата Мемов на денешната пре-конференција го обвини политичарот Мартин Костоски за лажен патриотизам и непотизам.

Овој човек ја започнува својата кариера со седење во кабинетот на побратимот Зоран Давидовски – Циц, градоначалник на Куманово. Костовски преку ноќ станува пратеник во Собранието на Република Македонија, а потоа и директор на Јавното претпријатие Службен весник. Наместо да го почитува Уставот, тој стана алатка за негово уривање.Истовремено, Костовски објави Закон за употреба на јазиците без потпис на Претседателот на државата, што претставува директно кршење на Уставот и тешко кривично дело – злосторничко здружување и напад врз уставниот поредок на државата. Истиот човек ја легализираше капитулацијата на Македонија преку објавување на таканаречениот Преспански договор повторно, без потпис на Претседателот, спротивно на законот. Овој е лажен патриот – гласен само кога треба да се продадат националните интереси, молчи кога треба да се зборува за криминал, сиромаштија, невработеност и понижување на македонскиот народ, рече Мемов.

Додаде дека Костоски немал ниту визија ниту пак некаков успех, но дека имал цела армија на вработени роднини и пријатели, платени од народните пари.

Ова не е политика. Ова е кариера на еден политички паразитизам. Само штета, само лаги, само штитење на своето семејство и политичко гнездо. Дозволете да ви ја претставам фамилијарната шема на Костовски: мајка – вработена во Јавното претпријатие „Пазари“; тетка – вработена во Министерството за одбрана, каде во кратко време ја дочека пензијата; сопруга – вработена во Општина Куманово, а потоа префрлена во Министерството за надворешни работи. Кумашини, кумови, пријатели – низ државни институции и јавни претпријатија. Ниту сите државни институции и јавни претпријатија, ниту кумот – советникот, жената на кумот – двоградинка, другарите, професорите и директорите, сопругите, тетките и браќата – сите згрижени преку преговори. Цела фамилија на грбот на народот. Ова беше владеење на самиот Куманово во минатото, приватна мафија на буџетски платен список, рече Мемов.

Мемов посочи дека македонскиот народ не заслужувал ликови како Мартин Костовски.