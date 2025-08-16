 Skip to main content
16.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 16 август 2025
Неделник
Манасиевски: СДС си го плаќал идеологот Фрчкоски, со 200 илјади евра преку Еразмус +, уште ли одработува заради тоа?

Македонија

16.08.2025

СДС си го плаќал идеологот Фрчкоски, со 200 илјади евра преку Еразмус +, уште ли одработува за овие пари? Праша од партиската говорница Валентин Манасиевски од ВМРО-ДПМНЕ.

Еразмус + на Лидија Димова и Зоран Заев дале 200 илјади евра на проект на кој конкурирал Фрчкоски. Каде е сега тој? Фрчкоски со години е најгласен протеже на СДС, тој ги изнесува на површина работите кои СДС ги мисли, а не сака јавно да ги каже. Секогаш кога треба некој да се извреѓа, да се нападне или да се шиканира, тука е Фрчкоски. Ова е начинот на кој СДС ја користел Еразмус +. Плаќани биле судии, професори, и квази експерти – истакна Манасиевски.

Во СДС владее страв и паника, бидејќи излегуваат на виделина сите работи кои ги правеле СДС, Заев и Димова, додаде Манасиевски.

