Манасиевски: СДС си го плаќал идеологот Фрчкоски, со 200 илјади евра преку Еразмус +, уште ли одработува заради тоа?

СДС си го плаќал идеологот Фрчкоски, со 200 илјади евра преку Еразмус +, уште ли одработува за овие пари? Праша од партиската говорница Валентин Манасиевски од ВМРО-ДПМНЕ.

Еразмус + на Лидија Димова и Зоран Заев дале 200 илјади евра на проект на кој конкурирал Фрчкоски. Каде е сега тој? Фрчкоски со години е најгласен протеже на СДС, тој ги изнесува на површина работите кои СДС ги мисли, а не сака јавно да ги каже. Секогаш кога треба некој да се извреѓа, да се нападне или да се шиканира, тука е Фрчкоски. Ова е начинот на кој СДС ја користел Еразмус +. Плаќани биле судии, професори, и квази експерти – истакна Манасиевски.

Во СДС владее страв и паника, бидејќи излегуваат на виделина сите работи кои ги правеле СДС, Заев и Димова, додаде Манасиевски.