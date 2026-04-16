Четврток, 16 април 2026
ЛДП со поддршка за културните работници: Културата е темел на идентитетот и развој на општеството

Македонија

Либерално-демократската партија (ЛДП) дава целосна поддршка на културните работници кои денеска излегоа на протест барајќи достоинствени услови за работа и соодветно вреднување на нивниот труд, се наведува во соопштението од партијата.

Фактот што луѓето кои ја создаваат и чуваат културата се принудени да протестираат е јасен показател за негрижата и потценувањето што со години го трпат од институциите. Наместо системска поддршка, сведоци сме на импровизации, партизација и игнорирање на реалните проблеми.

Културата не е трошок, туку темел на идентитетот и развојот на едно општество. Државата има обврска да обезбеди стабилно финансирање, транспарентност и фер третман за сите културни работници“, се вели во соопштението на ЛДП.

Од партијата ги повикуваат надлежните институции итно да влезат во дијалог со засегнатите страни и наместо да го одложуваат проблемот, да понудат конкретни решенија.

ЛДП и во иднина ќе продолжи рамо до рамо со сите културни работници, секогаш на страната на културата и достоинството на секој поединец“, се вели во соопштението на ЛДП.