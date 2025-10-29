Касами против Дехари: Дали ги омекна ставовите за Кичево откако Мицкоски го “искара“?

Билал Касами од ВЛЕН во интервју за Алсат ја коментираше реакција на премиерот Христијан Мицкоски во врска со неговата изјава за поддршка на кандидатот на НАИ во Кичево, Фатмир Дехари.

-Прво не сметам дека имаше дисциплинирање, напротив, ние треба да го имаме во предвид контекстот, местото и медиумот во кој беше дадена една таква изјава и самиот контекст во кој отпосле беше пренесена како изјава што после целосно ја извади од суштинската идеја, кога беше дадена како таква знаејќи дека нашите опоненти се обидоа на максимум овие избори да ја отворат етничката карта и целата таа изјава која беше, би рекол искрена што се однесува на целата ситуација беше политички погрешно интерпретирана. Тоа што сакам да го објаснам во врска со моите политички ставови кои веќе ги објасни коалицијата ВЛЕН, но кои се во врска со моите ставови или мојата позиција на политичката сцена, сите знаат за моралните вредности кои ги застапувам и еден таков конкретен кандидат како што е Дехари е најслабиот кандидат на ДУИ кој додека владееше во Кичево не им донесе ниту едно добро на кичевчани и како таков придружуван и од некои снимки или прислушкувања кои се појавија на социјалните мрежи покажува дека тој кандидат на Кичево и на кичевчани им донесе само дегенерирање, им донесе рушење и ништо добро и покрај фактот што ние би подржале кандидат Албанец, бидејќи сметаме дека би бил еден подобар кандидат за сите граѓани, во овој случај на Кичево, не можеме да застанеме позади еден кандидат кој ДУИ од моментот кога го извади, го извади за да го изгуби Кичево, рече тој.

Новинарка го праша дали ретерира од изјавата дадена во Албанија.