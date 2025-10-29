Касами против Дехари: Дали ги омекна ставовите за Кичево откако Мицкоски го “искара“?

Билал Касами од ВЛЕН во интервју за Алсат ја коментираше реакција на премиерот Христијан Мицкоски во врска со неговата изјава за поддршка на кандидатот на НАИ во Кичево, Фатмир Дехари.
-Прво не сметам дека имаше дисциплинирање, напротив, ние треба да го имаме во предвид контекстот, местото и медиумот во кој беше дадена една таква изјава и самиот контекст во кој отпосле беше пренесена како изјава што после целосно ја извади од суштинската идеја, кога беше дадена како таква знаејќи дека нашите опоненти се обидоа на максимум овие избори да ја отворат етничката карта и целата таа изјава која беше, би рекол искрена што се однесува на целата ситуација беше политички погрешно интерпретирана. Тоа што сакам да го објаснам во врска со моите политички ставови кои веќе ги објасни коалицијата ВЛЕН, но кои се во врска со моите ставови или мојата позиција на политичката сцена, сите знаат за моралните вредности кои ги застапувам и еден таков конкретен кандидат како што е Дехари е најслабиот кандидат на ДУИ кој додека владееше во Кичево не им донесе ниту едно добро на кичевчани и како таков придружуван и од некои снимки или прислушкувања кои се појавија на социјалните мрежи покажува дека тој кандидат на Кичево и на кичевчани им донесе само дегенерирање, им донесе рушење и ништо добро и покрај фактот што ние би подржале кандидат Албанец, бидејќи сметаме дека би бил еден подобар кандидат за сите граѓани, во овој случај на Кичево, не можеме да застанеме позади еден кандидат кој ДУИ од моментот кога го извади, го извади за да го изгуби Кичево, рече тој.
Новинарка го праша дали ретерира од изјавата дадена во Албанија.
-Не, јас велам дека поради тоа што јас сум градоначалник на Тетово и додека сум градоначалник на Тетово за мене сите граѓани на Тетово се исти. Значи јас сум го побарал гласот на Албанците, Македонците, Турците, Ромите и сите мои граѓани и сум работел за сите мои граѓани. Тетово како космополитски град како што е препознатлив е град во кој се добро што е реализирано го уживаат сите мои граѓани и од оваа позиција јас сум сметал и сметам дека еден Албанец може да биде добар градоначалник како и некој друг граѓанин за секој град, во овој случај и за Кичево. Тоа е принципиелно како став, но конкретно за случајот на господинот Дехари знаејќи за тоа што го направи, односно што не направи за Кичево, знаејќи го тоа што излезе како прислушкување за неговото минато во аспект на моралот или неговиот неморал не неможеме да застанеме позади него само затоа што е Албанец. Ние би сакале ДУИ да избереше некој друг кандидат и сакам да и објаснам на јавноста ние како Движење Беса имавме еден кандидат и Кичево и кичевчани имаа една можност да застанат позади еден кандидат кој жртвуваше се за Кичево, но и пошироко и за Албанците, но во првиот круг кичевчани избраа еден ваков кандидат и тие знаат како ќе гласаат во вториот круг, но тоа што е моја позиција јас не можам да застанам во поддршка на еден кандидат кој му наштети на Кичево и како резултат на тоа ние денес пола од Кичево го имаме надвор од градот и надвор од општина Кичево, рече тој.