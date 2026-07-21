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Филипче зборува за одговорност за Гостивар, нему живи живи луѓе му изгореа во модуларната во Тетово

Македонија

21.07.2026

Во целава оваа ситуација  околу Гостивар најсмешни се оние од СДСМ. Зборуваат за одговорност. Ејјј Филипче зборува за одговорност кон граѓаните. Ова во политиката се вика црн лебед.

Кога партија користи трагедија или несреќа за политички поени. На Бихаќа мислат дека короната ни го исушила мозокот па не паметиме дека кога Венко беше министер за здравство немавме ќора вакцина и да не беше Србија и Вучиќ ќе умревме како кучиња на улица, коментира авторот на „5 минути со Чавез“ чија епизода ќе биде објавена утре.

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