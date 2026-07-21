Филмови на Трајче Попов денеска во Кинотека

Во Кинотека денеска со почеток во 20:30 часот, Кинотеката на Македонија организира специјална вечер посветена на режисерот Трајче Попов, автор кој остави длабока трага во историјата на македонската документаристика.

Во рамките на програмата ќе бидат прикажани три негови документарни филмови: „Ликвидатор“ (1983), „Ритам и звук“ (1955) и „Недела на националната култура“ (1950). Станува збор за филмови што на различен начин го отсликуваат творечкиот пат на Попов и претставуваат значајни сведоштва за развојот на македонската кинематографија низ неколку децении.

Со оваа филмска вечер, Кинотеката уште еднаш ја потврдува својата мисија за зачувување и промоција на македонското филмско наследство, потсетувајќи ја публиката на авторите чии дела имаат трајна културна и историска вредност.

Доколку сте љубители на документарниот филм или сакате подобро да се запознаете со творештвото на Трајче Попов, ова е одлична можност да ги погледнете неговите остварувања на големото платно.