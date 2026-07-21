Голем интерес од компаниите за мерката „Вработување и раст на правни субјекти“

Денес во Кочани се одржа информативен ден за активните мерки од Оперативниот план за вработување за 2026 година и јавниот повик од мерката „Вработување и раст на правни субјекти“.

Пред голем број на претставници на бизнис секторот заменик-министерот за економија и труд Марјан Ристески ги презентираше бенефитите кои произлегуваат од оваа мерка.

– Со мерката „Вработување и раст на правни субјекти“ е предвидена поддршка во креирање на нови работни места во микро, мали и средни претпријатија, социјални претпријатија и граѓански организации. Со истата даваме финансиска поддршка за вработување на лица, каде една компанија може да аплицира за субвенции за најмногу 5 нови вработувања, а висината на поддршката варира согласно категоријата на лица и таа изнесува од 160.000 до 250.000 денари по лице, или вкупно од 800.000 до 1.250.000 денари за пет лица. До денес до центрите на Агенцијата за вработување се пристигнати апликации од 1373 компании за вработување на повеќе од 1.700 лица – кажа заменик-министерот Ристески.

Градоначалникот на Кочани д-р Владко Грозданов истакна дека оваа мерка е доста популарна и преку истата минатата година се вработиле 69 лица, додека во центарот на Агенцијата за вработување во Кочани досега се пристигнати преку 80 апликации. Тој ги повика сите заинтересирани компании да аплицираат и да ги искористат бенефитите кои Владата и Министерството за економија и труд ја нудат со оваа мерка.

Сите правни лица заинтересирани можат да добијат детални информации за мерката во работните клубови на 30-те Центри за вработување на Агенцијата за вработување на Република Македонија, контакт центарот 02-3111-850 и веб-страната ( https://av.gov.mk/ ).

Јавниот повик за мерката „Вработување и раст на правни субјекти“ трае до 24 јули (петок) 2026 година.