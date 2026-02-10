ДСЗИ постапува според забелешките на Државниот ревизор

Државниот санитарен и здравствен инспекторат веќе постапува согласно констатираните забелешки и препораки во извештајот за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2024 година на ДСЗИ, изготвен од Државниот завод за ревизија, се вели во соопштението.



Во делот на забелешките кои се однесуваат на инспекциските надзори, кои се од техничка природа се дадени насоки до сите подрачни одделенија овие забелешки во иднина да бидат корегирани. По однос на забелешките кои се однесуваат на одделението за човечки ресурси, во тек е комплетирање на документацијата.

