Целосно е реновирано болничкото одделение на Клиниката за урологија

Влада

Претседателот на Владата Христијан Мицкоски денеска беше посета на Клиниката за урологија каде што свечено беше пуштено во употреба реновираното болничкото одделение.

Она коешто успеавме да го видиме и тоа што го направиле тука директорот заедно со соработниците, е навистина нешто коешто нѐ доближува чекор поблиску до европското здравство, односно условите коишто ги видовме, сето она коешто претставува и апаратура и методологии навистина е нешто коешто е импресивно. Ова се резултатите коишто ги очекуваме. Јас сум убеден дека со истата динамика ќе продолжиме и понатаму. Главен фокус ни е, се разбира, развојот на државата, а во тој фокус значајно место има и здравството, да речам едно од клучните. Огромни средства од Буџетот, рекордни би рекол средства од Буџетот се издвојуваат за здравството, изјави премиерот Мицкоски.

фото: Влада

Мицкоски им честиташе на директорот на Клиниката и на персоналот за се она што е направено на Урологија.

фото: Влада

Уште еднаш да им честитам и да посакам она што се вели, што помалку пациенти, што повеќе здрави луѓе. Но, тие коишто имаат потреба од услугите на оваа клиника да добијат навистина европски услуги, онакви какви што ги заслужуваат. Знам дека ова се можеби мали чекори, но големи во смисла дека години наназад ништо не е направено, но секако чекори коишто нѐ доближуваат да бидеме се поблиску до квалитетот којшто треба да го почувствуваат граѓаните кога ја добиваат здравствената нега, изјави Мицкоски.

Премиерот кажа дека Владата интензивно планира да инвестира во здравството.

фото: Влада