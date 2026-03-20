20.03.2026
Петок, 20 март 2026
Честитка од претседателот на Собранието Гаши по повод Рамазан Бајрам

20.03.2026

МИА

Претседателот на Собранието Африм Гаши, по повод големиот муслимански празник – Рамазан Бајрам, упати честитка до верниците од исламска вероисповед со желби за добро здравје, мир, радост и благосостојба.

Почитувани граѓани од исламска вероисповед, Дозволете ми по повод големиот празник Рамазан Бајрам, од мое лично име и од име на Собранието на Република Македонија, да Ви упатам искрени честитки и најтопли желби за добро здравје, мир, радост и благосостојба, се вели во честитката од Гаши.

По деновите на пост, молитва, солидарност и духовна посветеност, се потенцира, Рамазан Бајрам нè потсетува на трајните вредности на хуманоста, меѓусебната почит, разбирањето и помагањето.

Овој голем празник носи порака за љубов, милосрдие и заедништво, вредности кои се од особено значење за градењето хармонично, праведно и достоинствено општество. Нека бајрамските денови Ви донесат спокој во домовите, радост во семејствата и надеж во срцата. Во духот на празникот, да продолжиме заеднички да негуваме соживот, толеранција и почитување, како темели на нашата заедничка иднина. Честит Рамазан Бајрам!, се истакнува во честитката од претседателот на Собранието Африм Гаши по повод Рамазан Бајрам.

извор: МИА

Поврзани вести

Македонија  | 20.03.2026
Да бидеме луѓе на мирот, правдата и солидарноста, порача поглаварот на ИВЗ во честитката за Рамазан Бајрам
Македонија  | 20.03.2026
Честитка од вицепремиерот и министер за односи меѓу заедниците Стоилковиќ по повод Рамазан Бајрам
Македонија  | 20.03.2026
Како народ, отсекогаш сме знаеле да стоиме еден покрај друг во најважните моменти
