 Skip to main content
29.07.2026
Република Најнови вести
Среда, 29 јули 2026
Неделник

Бесник Џемаили избран за заменик претседател на ДКСК

Македонија

29.07.2026

Членот на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) Бесник Џемаили е избран за заменик претседател на ДКСК, функција што ќе ја врши шест месеци.

Изборот на заменик претседател на ДКСК е извршен по принцип на ротација, а редоследот е утврден според азбучен ред на презимињата на членовите на ДКСК, појасни претседателот Адем Чучуљ.

Мандатот на актуелната заменичка претседателка на ДКСК Софија Спасова Медарска завршува на 18 август, а мандатот на новиот заменик претседател Бесник Џемаили ќе почне на 19 август оваа година, истакна Чучуљ, чиј предлог едногласно беше прифатен.

На денешната седница на ДКСК, претседателот Чучуљ информираше дека Комисијата евидентирала 30 лица кои биле избрани, именувани или им престанал мандатот во  април кои не ја исполниле законската обврска за поднесување изјава за имотна состојба и судир на интереси во законски рок. За сите лица, истакна Чучуљ, ќе бидат поведени постапки за прекршок и изречени казни.

Членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата денеска донесоа 51 одлука за исто толку предмети од познат или непознат подносител на пријава до ДКСК

Поврзани вести

Македонија  | 11.06.2026
Катерина Зајковска избрана за нов член на ДКСК
Македонија  | 03.06.2026
Чучуљ: Сè уште не се прави јасна разлика меѓу законското лобирање и недозволеното влијание
Хроника  | 22.05.2026
Директори на ТЕЦ Неготино земале по две плати и незаконски си ги чувале работните места