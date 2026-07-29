Ноќва уапсени организатори на борби со кучиња, кучињата биле со крвави рани

Ноќваво 01:30 часот, полициски службеници од ОВР Гостивар ги лишија од слобода Г.Ј.(44) од село Топлица и А.А.(46) од селото Чегране поради основано сомневање дека сториле кривично дело „мачење животни“.

Како што соопшти СВР ТЕТОВО, околу 23:45 часот на влез во селото Топлица, полициски службеници од Полициското одделение Галате затекнале група граѓани и кучиња со видливи повреди и крварења од борба.