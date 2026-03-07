 Skip to main content
07.03.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 март 2026
Неделник

Страсни и гласни: Мартовска дружба во „Илика“

Култура

07.03.2026

Го започнуваме месецот со заедничка дружба посветена на женското творештво и ве покануваме на целодневна дружба на 7 март од 12:00 часот во нашата кафе-книжарница 

Освен селектираниот избор на книги од авторки кои ќе може да ги пронајдете во нашата книжарница, атмосферата ќе ја збогати и нашата Наташа Гелева – Лени со нејзин музички сет. Ве поттикнуваме да земете инспирација за облека од вашите омилени книжевни хероини или од авторките што секогаш ги препрочитувате.

Дојдете за заедно да ги отпочнеме сончевите денови и да се дружиме на денот пред 8 Март!

