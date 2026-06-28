Со врачување на „Златен венец“ на Анеке Брасинга и наградата „Браќа Миладиновци“ на Николина Андова Шопова вечерва завршија 65. Струшки вечери на поезијата

Со врачувањето на фестивалкото признание „Златен венец“ за 2026 година на холандската поетеса Анеке Брасинга и наградата „Браќа Миладиновци“ на македонската поетеса Николина Андова Шопова за збирката „Во куќата“, вечерва на Мостот на поезијата свечено завршија 65-тите Струшки вечери на поезијата.

Покрај лауреатите на овие високи фестивалски признанија на традиционалниот поетски митинг „Мостови“ стихови читаа и поети од сите меридијани.

Во рамките на фестивалската програма на Даниел Хајндс од Обединетото Кралство му беше врачена наградата „Мостови на Струга“ што УНЕСКО и Струшките вечери на поезијата ја доделуваат за најдобар поет-дебитант за стихозбирката „Нови познати фрази“. Наградата „Стојан Христов“ за 2026 година, која ја доделуваат Струшките вечери на поезијата и Агенцијата за иселеништво му беше доделена на Ибраим Џемаил – Скарабеус за книгата „Патешествие низ времиња“.

Учесниците на фестивалот од Струга уште еднаш ја испратија пораката дека поезијата е универзален јазик без граници, кој ги обединува луѓето и народите од сите страни на светот.

Манифестацијата почна во средата со традиционалното садење дрвце во Паркот на поезијата во чест на добитничката на „Златен венец“ и палење на фестивалскиот оган во Домот на поезијата.

Според фестивалската програма, во рамките на „Поезијата на пат“, утре „Поетско матине ќе се одржи во винарската визба „ Тиквеш“ во Кавадарци.

МИА