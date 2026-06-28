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29.06.2026
Републиканка на денот
29.06.2026
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28.06.2026
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26.06.2026
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Култура
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Со врачување на „Златен венец“ на Анеке Брасинга и наградата „Браќа Миладиновци“ на Николина Андова Шопова вечерва завршија 65. Струшки вечери на поезијата
29.06.2026
Култура
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Сиљановска-Давкова на средба со претставници на УНЕСКО: Заштитата на културното и природното наследство на Охрид и Охридскиот регион ги надминува националните граници
28.06.2026
Култура
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Стефоски: Успешно издание на Струшките вечери на поезијата со богата програма и меѓународни автори
28.06.2026
Македонија
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Мицкоски на споменот за Ѓорче Петров: Не се поклонуваме само пред човек кој го вгради својот живот во историската ВМРО, туку и пред идејата за слободна Македонија
28.06.2026
Сцена
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Ин мемориам: Почина Владо Јаневски
28.06.2026
Естрада
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Почина Владо Јаневски
28.06.2026
Кујнски тефтер
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Ситни колачи – една смеса, неколку трикови
28.06.2026
Патувања
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National Geographic: Охрид останува потсетник дека вистинските вредности понекогаш се кријат токму во местата каде времето застанало доволно долго за историјата да остане жива
28.06.2026
Култура
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Концертот насловен „Македонија во нас“ утре на „Скопско лето“
28.06.2026
Култура
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Со врачување на највисоките фестивалски признанија и меѓународното поетско читање „Мостови“, вечерва завршува 65. издание на СВП
28.06.2026
Филм
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Со проекција на филмот „Живот во рамнина” се затвори Недела на италијанскиот филм
28.06.2026
Патувања
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Воената криза ги спушти цените во хотелите во Дубаи
28.06.2026
Култура
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Во велешки театар се подготвува „Годо“
28.06.2026
Живот
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Македон се вброи во топ 3 најпаметни деца во светот
28.06.2026
Култура
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„Една ноќ под ѕвездите“: „Танец“ и „Ладо“ со заеднички концерти под отворено небо во Битола и Скопје
28.06.2026
Филм
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„Снежана на крајот умира“ на Кристијан Ристески во Кинотека
28.06.2026
Култура
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КРИК – фестивал за критичка култура ќе биде домаќин на најзначајниот, напровокативниот и најактуелниот филозоф на 21 век: Предавање на Мартин Хеглунд на 29 јуни во МСУ
28.06.2026
Филм
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На 3 јули со спектакуларната проекција на епскиот филм „Троја“ (Troy) почнува летната филмска магија на покривот на Скопје Сити мол
28.06.2026
Сцена
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Д Фестивал викендов го промени пулсот на Штип
28.06.2026
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Бесплатни проекции на „Материјал за аудиција“ на Ставрески, „Амби“ на Апчевска, „Без љубов“ на Дума и „Налепница“ на Унковски во Синеплекс
28.06.2026