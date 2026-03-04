Самостојна изложба на Марија Павловска во Музеј на современа уметност MIIT MUSEO – ТОРИНО, Италија

Музејот MIIT во Торино ја претставува престижната самостојна изложба на Марија Павловска од 5 до 21 март 2026 година, а отворањето ќе се одржи во четврток, 5 март, во 18:00 часот. Изложбата е дел од меѓународниот календар на настани на Музејот MIIT, што се совпаѓа со Меѓународниот ден на жената, истакнувајќи го фундаменталниот придонес на уметниците во културниот раст на народите. „Марија Павловска е зрела и остварена современа уметница, совршено интегрирана во меѓународната сцена благодарение на нејзините бројни изложби на големи уметнички настани и собири низ целиот свет. Во Соединетите Американски Држави и Азија, од Скопско до Љубљана, Белград, Виена, Берлин, Париз, Њујорк, Манила, Мајами, Венеција, Фиренца и Торино, нејзината уметност се осврнува на темите на поларизација и глобализам, толку драги на современото општество. Уметноста на Павловска го смета сликарството како продолжение на сопственото постоење, среде сенки, светлина, среќа и болка. Затоа нејзината уметност добива толку интензивни и лични значења, интимни и моќни, длабоко претставувајќи ја нејзината сопствена витална енергија, среде соништа, надежи, изливи на виталност и ретки моменти на медитација. Марија Павловска совршено го отелотворува, со своето дело, духот на современото општество, секогаш избалансиран помеѓу спасението и проклетството, а во остри тонални и хроматски контрасти на нејзините композиции, смислата на животот се наоѓа во континуиран дијалог помеѓу илузијата и реалноста.

Во брзите, гестациски, суштински потези што ја пробиваат основната темнина на нејзините главни дела, може да се прочита азбука на душата, во која уметницата изразува…“ себеси преку кодиран, криптичен јазик кој сепак открива многу за нејзиното внатрешно јас. Црно-белото, вртложеното, континуирано движење на потезите, не се ништо помалку од атавистички симбол на хармонијата и недостижната сложеност на универзумот, на спротивностите што се соочуваат и се надополнуваат, во еден вид балансирање на виталната и креативната енергија. Набљудувачот може да се изгуби во поетскиот и креативен свет на Павловска, може повторно да открие дел од себе, во постојана потрага по Себето, суштината на Битието. Употребата на чисти бои како црно-бело од страна на уметницата, и во нејзините цртежи и во нејзините главни дела, ја прави веднаш препознатлива на меѓународно ниво. Во незапирливото движење на нејзиниот гест, уметницата го изразува самиот процес на своето создавање, секогаш еволуирајќи, секогаш засновано на спротивности, врз идејата за експериментирање што станува живот и материја, егзистенцијално патување и потрага. Светлината и темнината, полните и празните, црно-белите се наизменично се преклопуваат и се судираат во промислен дизајн, „почувствуван“ од уметницата, никогаш случајен, бидејќи платното, листот хартија, станува израз на нејзиното сопствено постоење, на кој таа модулира чувства. и емоции. Просторот, времето, мерката и бесконечноста се други основачки елементи на уметноста на Марија Павловска, бидејќи токму во спојувањето и толкувањето на овие елементи Марија го открива значењето на создавањето, на животот, на човечкиот и божествениот идентитет. Нејзината уметност е духовна затоа што го бара човечкиот дух, стремејќи се да ја долови неговата суштина и синтеза во патување на самооткривање и на другите. Затоа, Марија Павловска треба да се смета меѓу најголемите толкувачи на меѓународната современа уметност, и поради нејзината моќна концептуална експресивност и поради нејзиниот кохерентен и експериментален пат, кој знае како да ја комбинира новата меѓународна експресивност со историјата и достигнувањата на големите мајстори.“ Гвидо Фолко – директор на Музејот MIIT и Italia Arte