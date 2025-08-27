 Skip to main content
27.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 27 август 2025
Неделник

Работилница за Европски мини слејт развојни проекти на потпрограмата „МЕДИА“ денеска во МКЦ

Култура

27.08.2025

Министерството за култура и туризам – Канцеларија за Креативна Европа, во соработка со Фестивалот за креативен документарен филм „16. Македокс“, на 27 август 2025 година (среда), со почеток во 10:00 часот во Младинскиот културен центар (МКЦ), организира двочасовна работилница посветена на повикот за Европски мини слејт развојни проекти на потпрограмата „МЕДИА“.

Работилницата ќе ја водат хрватските експерти Тамара Бабун Зовко и Матија Дрниковиќ од продуцентската куќа Wolfgang & Dolly, кои имаат потврдено искуство во подготовка на апликации и имплементација на овој вид проекти.

Дополнително, по завршувањето на работилницата, како и на 28 август, продуцентите кои планираат да поднесат апликации во рамките на тековниот повик за Европски мини слејт развојни проекти (со краен рок за доставување на апликациите – 17 септември 2025 година) ќе имаат можност за индивидуални консултативни средби со експертите и со претставниците на нашата Канцеларија за Креативна Европа, одговорни за потпрограмата „МЕДИА“.

Информации за тековниот повик за Европски мини слејт развојни проекти на програмата „МЕДИА“ може да најдете ТУКА.

Оваа работилница е посебно наменета за оние продуценти што планираат да ги поднесат своите апликации на тековниот повик за „мини слејт“ проекти на потпрограмата „МЕДИА“, чиј краен рок за доставување на апликациите е 17 септември 2025 година.

Сите заинтересирани, своето учество може да го пријават на следниве електронски адреси: vladimir.stojcevski@ced.mk и natasha.dimitrievska@ced.mk

