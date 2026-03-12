 Skip to main content
Постојат приказни што не се раскажуваат, туку мора да се почувствуваат: „Мадам Батерфлај“ утре на сцената на МОБ

12.03.2026

Постојат приказни што не се раскажуваат, туку мора да се почувствуваат.

Во Нагасаки, млада гејша по име Чо-Чо-Сан, се вљубува во американски морнар. За неа тоа е вистинска љубов и нов почеток. За него, само кратка авантура.

Години подоцна, таа сè уште го чека неговото враќање. Со надеж што не згаснува. Со вера дека, еден ден, неговиот брод ќе се појави на хоризонтот.

Многумина се препознаваат во оваа приказна. Сите сме чекале нешто во животот. Сите сме верувале во нешто што можеби било поголемо од нас самите.

Токму затоа „Мадам Батерфлај“ е една од најмоќните опери некогаш напишани. Не затоа што приказната е голема, туку затоа што е човечка.

📆13.3.2026 – 19.30 ч.
☎️Билетарница: 078 426 536 ; 02 3118 451
➡️Онлајн: https://t.ly/Madama.Butterfly13.03.26

Многу посетители велат дека токму оваа опера ги натерала, за првпат, вистински да се заљубат во операта.

Публиката ширум светот ја опишува оваа опера како една од најтрогателните во историјата, музика што ве остава без здив и приказна што долго останува во мислите.

