 Skip to main content
12.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 12 август 2025
Неделник

Поетска вечер во чест на 50 години од објавувањето на поетската збирка „Тајнопис“ од Анте Поповски во Europe house Струга

Култура

12.08.2025

Здружението за зачувување на делото на Анте Поповски – „Антево перо“ и Europe house Струга (ул. Климентица) организираат поетско читање кое ќе се одржи на 17 август 2025 година (недела), во 19 часот во просториите на Europe house Струга.
Настанот се организира во чест на јубилејот 50 години од објавувањето на поетската збирка „Тајнопис“ од Анте Поповски.
Поети од повеќе генерации ќе земат учество на настанот, а ќе бидат презентирани и видео и аудио записи од Анте Поповски.

Поврзани вести

Култура  | 05.08.2025
„Охридско лето“ е национално културно наследство
Култура  | 28.07.2025
Шутаров, Ѓоргоска-Илиевска, Ратајкоски и Пејковски на трибина во Македонскиот КИЦ во Софија: Македонските КИЦ-ови живи мостови меѓу народите!
Скопје  | 22.07.2025
Мурал во Дебар Маало по повод 40 години од првото емитување на „Бушава азбука“