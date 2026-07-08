Отворено 24. издание на манифестацијата „Актерот на Европа“, врачена наградата за живото дело на словенечкиот актер Нико Горшиќ

Синоќа во Ресен во дворот на Домот на културата „Драги Тозија” свечено беше отворено 24. издание на Интернационалната театарска манифестација „Актерот на Европа“, фестивал кој повеќе од две децении претставува симбол на културниот дијалог, уметничката извонредност и поврзувањето на народите преку театарската уметност.

Во рамките на свеченоста, наградите ги додели претседателот на советот на Општина Ресен, Коста Замановски.

За „Актер на Европа 2026“ – Награда за животно дело беше прогласен истакнатиот словенечки актер Нико Горшиќ, како признание за неговиот долгогодишен и исклучителен придонес во театарската уметност.

Воден од експериментален, постмодернистички пристап кон изведбата, Горшиќ го основа Globalni teater (Глобален театар) во 1999 година, за да ги истражи границите помеѓу традиционалната драма и уметноста на живата изведба. Во текот на својата кариера, тој соработувал со 40 различни театарски институции низ Словенија, Србија, Хрватска, Црна Гора, Македонија и Босна и Херцеговина, вклучувајќи го и долгогодишното креативно партнерство со Мини Театар од Љубљана. Надвор од сцената, Горшиќ се етаблирал како страствен уметнички аналитичар, служејќи како критичар за визуелни уметности и танц за публикации како „Младина“ и пишувајќи интензивно за разни весници и театарски платформи. Како признание за неговиот огромен придонес во занаетот, тој беше награден со престижната награда „Марија Вера“ во 2007 година, признание за животно дело доделено од Словенечкото здружение на драмски уметници.



Иако првенствено е познат по неговото доминантно присуство на сцената, Горшиќ изградил и разновидно портфолио низ кино и вокални изведби. Се појавил во значајни рани филмови како што се „Амандус“ на Франце Штиглиќ во 1966 година, „Грајски бики“ на Јоже Погачник во 1967 година и краткиот филм на Мако Сајко од 1968 година „Ќер ме срби, там се чохам“. Подоцна тој се појави во улоги како што се Поетот во „Кризно обдобје“ на Франци Слак во 1981 година, се појави во „Декемвриски ден“ на Божо Шпрајц во 1990 година и глумеше во телевизискиот филм „Косилница“ на Бране Битенц од 2006 година. Горшиќ е исто така широко признат по позајмувањето на својот препознатлив глас на анимирани проекти и меѓународни филмски локализации за словенечката публика, вклучувајќи ја и гласовната работа за анимираниот филм од 1998 година „Добро се дружиме со бикот?“ и разни други локализирани комерцијални синхронизации.

Традиционално беа доделени и признанијата „Клучеви на Преспа“, кои годинава ги добија:

Македонско еколошко друштво, институција со меѓународно реноме, посветена на заштитата и промоцијата на екосистемот на Преспанскиот регион;

Славе Николовски – Катин, публицист и долгогодишен афирматор на Македонија во светски рамки, со посебен интерес и придонес за Преспа.

На свеченоста беа врачени и Големите Повелби „Балканот – Срцето на Европа“ на: Дејан Панделески, Сотирис Минас, Али Алиу, Европскиот институт за менаџмент, право и дипломатија.

Свеченото отворање беше заокружено со музички настап на Елена Баклава, која со својот настап даде посебна уметничка димензија на почетокот на фестивалските денови.

Општина Ресен и оваа година е горд домаќин на Интернационалната театарска манифестација „Актерот на Европа“ и им посакува добредојде на сите учесници, гости и љубители на театарската уметност, со желба фестивалот да донесе нови уметнички вредности, инспиративни средби и незаборавни моменти.