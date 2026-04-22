Одбележување на Светскиот ден на книгата и авторското право – 23 Април

По повод 23 Април – Светскиот ден на книгата и авторското право, Собранието денеска организира настан „Читај меѓу редови“, посветен на книгата како трајна вредност, извор на инспирација и простор за дијалог меѓу различни искуства, генерации и општествени хоризонти.

На настанот, како што е најавено, ќе биде прочитана национална порака по повод Светскиот ден на книгата и авторското право.

Предвидено е, исто така, и пратеници да се обратат на тема: Книгата што оставила трага, по што ќе следуваат прашања и дискусија со студенти.