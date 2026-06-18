 Skip to main content
18.06.2026
Република Најнови вести
Четврток, 18 јуни 2026
Неделник

Мултимедијална изложба и промоција на „Три Марии“ во Домот на културата „Иван Мазов – Климе“

Култура

18.06.2026

Домот на културата “Иван Мазов – Климе“ Кавадарци го очекуваат два настани до крајот на оваа недела. Во четврток, на 18 јуни 2026, од 20.30 часот, во Галеријата при Домот на културата ќе биде отворена мултимедијална изложба “Оган“ на Бојана Ариновска.

За самата изложба авторката вели “„Оган“ за мене не е само тема туку и состојба низ која поминувам. Тој е повик кон будење, кон соочување со сопствената сила, но и со сопствените стравови. Тоа е патување од надворешното кон внатрешното, од видливото кон она што се чувствува, од формата кон суштината. Овој циклус се создаваше речиси две години и беше длабоко личен процес, исполнет со прашања, отпор, прифаќање и трансформација.

Во петок, на 18 јуни 2026, од 13 часот, во Галеријата при Домот на културата во Кавадарци, ќе биде промовиран наградениот “Роман на годината 2025“, Станува збор за еден од најнаградуваните македонски ромни “Три Марии“ на Оливера Ќорвезироска. Промоциа на “Роман на годината“ во Кавадарци се случува по седми пат, на задоволство на Фондацијата “Славко Јаневски“ која ја доделува по 27 пат наградата и кавадаречкиот Дом на култура “Иван Мазов – Климе“, како домаќин на официјалната промоција по доделувањето минатиот месец во Скопје.

На промоцијата покрај претставници на Фондацијата “Славко Јаневски“ ќе присуствува и говори и авторката Оливера Ќорвезировска, секако со мала дружба со читателите и нејзини посвети на делото.

Поврзани вести

Останати спортови  | 18.06.2026
Отворена изложбата „Where Mediterranean Waves Unite – XX Mediterranean Games Taranto 2026“ во организација на МОК и италијанската амбасада
Култура  | 18.06.2026
Изложбата „Секогаш во изградба“ на Ивана Самандова и Исмаел Петроу се отвора вечерва во КИЦ -Скопје
Култура  | 18.06.2026
Изложбата „Експеримнтален цртеж“ од денеска пред белградската публика