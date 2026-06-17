Митот за Медеја оживува во едно современо и моќно сценско дело

НУ Центар за култура – Битола и Здружението за култура и уметност Движечки Музички Театар – Битола ја најавуваат премиерата на претставата „МЕДЕЈА МК“, создадена според „Medeamaterial“ на Хајнер Милер, поезија на Ана Бунтевска и песни на Марјан Нечак.
„МЕДЕЈА МК“ е авторски проект што низ спојот на театарот, музиката, поезијата и аудио-визуелните елементи отвора нов поглед кон една од најмоќните женски фигури во светската митологија. Претставата го истражува просторот помеѓу љубовта, предавството, болката и отпорот, поставувајќи ги вечните прашања на современото време.
Игра: Валентина Грамосли
Адаптација, режија, аудио инсталација и музика: Марјан Нечак
21 јуни 2026 (недела)
20:00 часот
Голема сцена, НУ Центар за култура – Битола
Авторски тим:
Според „Medeamaterial“ на Хајнер Милер, поезија на Ана Бунтевска и песни на Марјан Нечак
Превод: Наташа Аврамовска и Елена Китановска – Ристовска
Сценографија: Марјан Нечак и Сергеј Светозарев
Видеопроекции: Сергеј Светозарев
Инспициент: Александар Црвенко
Тон-мајстор: Тони Тошевски
Видеооператор: Владимир Пераловски
Дизајн на светло: Никола Ѓеорѓиевски
Дизајн на плакат: Сашо Илковски