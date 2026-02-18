 Skip to main content
18.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 18 февруари 2026
Неделник

Меѓународен ден на мајчиниот јазик

Култура

18.02.2026

Во амфитеатарот на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје на 19 февруари во 11 часот свечено ќе биде одбележан Меѓународниот ден на мајчиниот јазик.

Пред присутните ќе се обрати директорката на Институтот, проф. д-р Елена Јованова-Грујовска. Пригодно обраќање на тема за значењето на мајчиниот јазик ќе има проф. д-р Гоце Цветановски, научен советник во Институтот.

На свеченоста ќе настапи актерот Никола Ристановски, а поезија ќе читаат ученици од основните и од средните училишта.

﻿