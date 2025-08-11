Македонските уметници Филип Фидановски и Ана Митевска на меѓународна изожба во Братислава

Од 14 до 30 август 2025 година, на Западната тераса на Братиславскиот замок во Словачка, ќе се одржи третото издание на меѓународната изложба „Butterflies in the Soul“, во организација на невладиното здружение SME ŽENY од Братислава, во соработка со Националниот совет на Република Словачка.

Македонија годинава ќе биде претставена од двајца истакнати автори: Филип Фидановски, со 7 скулптури во керамика од изложбата „Пикасо можеби јас 2“ и Ана Митевска, со 4 слики акрил и масло на платно од циклусот „Надеж“. Настанот е под мотото „Уметноста поврзува“ и ќе се претстават уметници од повеќе земји од Европа.

Претставувањето на македонските уметници се реализира со финансиска поддршка на Министерството за култура и туризам, со поддршка на Македонската амбасада во Братислава и организациска поддршка на Архифакт од Скопје.

Фото: Филип Фидановски и Ана Митевска