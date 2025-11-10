Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“-Скопје ги организира 10. Отворени денови од денеска до 14 ноември. Свеченото отворање на манифестацијата ќе се одржи денеска со што воедно ќе биде одбележан и Светскиот ден на науката – 10 Ноември.

Како што соопшти Институтот, оваа година на Отворените денови ќе бидат одбележани јубилејните 80 години македонска азбука и македонски правопис, како и неколку годишнини од раѓања на македонски лингвисти – 100 години од раѓањето на Трајко Стаматоски, 105 – Божидар Видоески, 80 – Зденка Рибарова и 60 години од раѓањето на Убавка Гајдова.

На свеченото отворање поздравно обраќање ќе имаат: Елена Јованова-Грујовска, директорка на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Светлана Пинева, државен советник во Министерството за образование и наука, Менче Андреева, директорка на Инспекторатот за употреба на македонскиот јазик, и Симона Груевска-Маџоска, претседателка на Советот за македонски јазик.

Ќе бидат промовирани најновите изданија на Институтот и ќе биде поставена изложбата „Цвеќе на мирот“ од Живко Поповски-Цветин.

Во рамки на Отворените денови, на 12 и 13 ноември ќе се одржи 10. Меѓународна научна конференција, годинава на тема: „Mакедонскиот јазик – извор на научни истражувања“.

Отворените денови ќе завршат в петок, 14 ноември, со тркалезна маса со наставници по македонски јазик од училиштата во Кавадарци. На тркалезната маса ќе се дискутира за Правописот на македонскиот јазик.