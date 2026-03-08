Внатрешна контрола на МВР испитува полицијци кои постапувале во десет пријави за насилство кај Јовановски

Полициските службеници кои постапувале во 10-тина пријави за насилство во семЕјството на Ивана Јовановска која загина по пад од балкон со нејзината шестгодишна ќерка, која 7 години била жртва на тортура ги истражува и внатрешната контрола на МВР, објави ТВ24.

Материјалите по кои постапува внатрешната контрола на МВР се веќе обезбедени, од утре ќе следуваат и разговори со полициските службеници кои постапувале по секоја пријава што се однесувала за семјството Јовановски – вели за тв 24 извор од истрагата.

Од Обвинителството за организиран криминал и корупција кои се надлежни з аевентуална кривична одговорност з аполицајците само повтруваат дека се издадени конкретни насоки за спроведување на проверки и прибирање на сите релевантни информации и докази.Како еден од клучните документи го чекаат извештајот на внатрешната контрола на МВР.