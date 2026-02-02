 Skip to main content
02.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 2 февруари 2026
Неделник

Уапсен возач: Летал со 139 км на час на место каде е дозволено 60

Хроника

02.02.2026

На 01.02.2026 во 15:25 часот на патот Битола-Маково, полициски службеници од СВР Битола го лишија од слобода П.Г.(22) од с.Ношпал, битолско.

При контрола на сообраќајот со радар, полициските службеници констатирале дека тој управувал патничко возило „ауди“ со битолски регистарски ознаки со брзина од 139 километри на час, каде што брзината е ограничена на 60 километри на час.

По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена пријава по чл.297-а од Кривичен законик – „безобѕирно управување на моторно возило”.

Поврзани вести

Хроника  | 20.01.2026
Полицајците го фатија возачот што возел 293 километри на час и се фалеше на социјалните мрежи
Хроника  | 15.01.2026
Фатен возач што удрил полицаец и побегнал
Хроника  | 13.01.2026
Уапсен возач од Струга, управувал возило под дејство на алкохол
﻿