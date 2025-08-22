 Skip to main content
22.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 22 август 2025
Неделник

Трагедија во кичевско: Загинаа две малолетнички, излетале со четирицикл

Хроника

22.08.2025

Две малолетнички ги загубија животите откако со четирицикл излетале од локален пат во кичевско.

Од МВР информираат дека вчера попладне било пријавено дека на локален пат во село Колибари, 15-годишна малолетничка од с.Колибари, управувајќи четирицикл со кичевски регистарски ознаки, изгубила контрола и со четирициклот излетала од коловозот.

Од здобиените повреди на местото на несреќата починале малолетничката и нејзината малолетна сопатничка од с.Грешница, кичевско. Лекар констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител телата на починатите биле дадени на обдукција, велат од полицијата.

Извршен бил увид од увидна екипа на ОВР Кичево.

