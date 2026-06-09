Стефан Богоев излегува од притвор: Судот прифати гаранција од 55.000 евра

Кривичниот совет при Основниот кривичен суд Скопје ја уважи жалбата на Стефан Богоев и донесе решение за укинување на мерката притвор, прифаќајќи ја понудената финансиска гаранција. Осомничениот во понатамошниот тек на постапката ќе се брани од слобода, но под строго определени услови.

Според официјалното соопштение од Судот, прифатената гаранција се состои од готови средства во износ од 55.000 евра во денарска противвредност. Овој износ се депонира во корист на државата и ќе служи како гаранција за обезбедување на неговото присуство во текот на кривичната постапка.

Покрај прифатената кауција, Кривичниот совет спрема Богоев определи и дополнителни мерки на претпазливост. На осомничениот привремено му е одземена патната исправа и му е изречена забрана за преминување на државната граница.

Мерката притвор во траење од 30 дена на Богоев му беше првично определена пред само неколку дена, на 4 јуни 2026 година, од страна на судија на претходна постапка, а по предлог на надлежниот јавен обвинител.

Од Основниот кривичен суд Скопје јасно предупредуваат дека доколку осомничениот не се придржува до изречените мерки на претпазливост, судот задржува право да реагира и да определи други, построги мерки за обезбедување на неговото присуство пред органите на прогонот.