Шест пријави за семејно насилство, тројца насилници уапсени

Министерството за внатрешни работи информира дека во последното деноноќие имало шест пријави за семејно насилство, при што лишени од слобода се три лица.

Во Штип денеска во 02:35 часот, полициски службеници од СВР Штип го лишиле од слобода М. Б. (55) од Штип, постапувајќи по претходна пријава дека на вчера околу 22:00 часот во семејниот дом физички ја нападнал неговата 49-годишна сопруга. Според пријавеното, тој подолг период вршел физичко и психичко насилство во домот и физички ги напаѓал неговата сопруга и малолетните деца.

Полициски службеници од СВР Куманово вчера во 22:15 часот го лишиле од слобода А. Д. (43) од Куманово, постапувајќи по претходна пријава дека во семејната куќа во Куманово се однесувал агресивно и физички ја нападнал неговата мајка.

Во СВР Куманово денеска во 03:15 часот, 28-годишна жена од Куманово пријавила дека, по претходна расправија, била физички нападната од нејзиниот поранешен партнер С. А. (36) од кумановско село.

Во ОВР Струга, вчера во 19:40 часот 37-годишна жена од Република Албанија, со престој во струшко, пријавила дека нејзиниот сопруг Н. М. од струшко, со кој се во бракоразводна постапка, ја следи и ѝ упатувал закани.

Во Велес вчера во 15:30 часот, полициски службеници од СВР Велес лишиле од слобода 40-годишник од велешко село. Според пријавеното, тој најпрво во домот на негов пријател, а потоа и на улица физички ја нападнал неговата 37-годишна партнерка. По преземени мерки било констатирано дека 40-годишникот бил под дејство на алкохол, односно му биле измерени 1,21 промили алкохол во крвта. Тој бил задржан во полициска станица и известени биле јавен обвинител и Центар за социјални работи Велес.

Во СВР Скопје вчера во 18:30 часот, 40-годишна жена од Скопје пријавила дека околу 17:20 часот во викенд куќа во скопско, по претходно недоразбирање, била физички нападната од нејзиниот партнер А. Т. (40).

Од МВР информираат дека се преземаат мерки за расчистување на случаите и по нивно целосно документирање против сторителите ќе бидат поднесени соодветни пријави.