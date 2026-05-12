Oва е платениот убиец од Србија кој требало да убива по Скопје

Во Скопје е уапсен маж (1984), државјанин на Србија, под сомнение дека планира да изврши тешки кривични дела, соопшти Министерството за внатрешни работи на Србија.
Според соопштението, апсењето е извршено „во соработка и врз основа на размена на информации помеѓу Министерството за внатрешни работи на Србија, УКП, Службата за сузбивање на криминалот и Министерството за внатрешни работи на Република Македонија.
„При претресот на станот и другите простории во Скопје каде што престојувал, пронајдени се лична карта на друго лице издадена од Република Србија, црна тактичка униформа, воен нож, мала количина марихуана, пиштол CZ и муниција. Се сомнева дека во претходниот период нелегално преминал на територијата на Македонија и во таа земја, се сомнева дека планирал да изврши тешки кривични дела во име на членовите на криминалната група на која припаѓа, најверојатно кривично дело убиство“, се вели во соопштението на Министерството за внатрешни работи на Србија.