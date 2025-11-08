Обвинение за лицата кои организираа борби за кучиња во битолско Црнеец

Покренато е обвинение против двајцата македонски државјани и еден грчки и еден косовски државјанин кои во битолското село Црнеец во близина на Стрежево на 1 ноември организираа и учествуваа во борби со кучиња.

Тие ќе одговараат за кривично дело „убивање и мачење животни“ согласно член 233 став 3 во врска со став 1 од Кривичниот законик.

Првообвинетиот организирал борба меѓу двете кучиња во дворот од семејната куќа на второобвинетиот, кој претходно имал подготвено ринг каде се одвивала борбата. Настанот го следеле и други лица од Косово, Грција и Македонија, кои полициските службеници ги затекнале на лице место и кај кои биле пронајдени парични средства во различни апоени на евра и денари наменети за обложување. Како резултат на борбата, со особено тешки повреди се здобило кучето од расата „пит бул”, кое имало угризни рани со различна големина, тешки повреди на главата и видливи знаци на трауматски шок, информира денеска Јавното обвинителство на Македонија.

Доказите обезбедени до овој момент упатуваат на сомненија дека се работи за организирана операција за која бил подготвен ринг за борби за кучиња во кој се пронајдени траги кои укажуваат дека вакви борби се случувале и друг пат, како и лекови за пружање прва помош на повредени кучиња.

Јавниот обвинител до Основниот суд во Битола доставил предлог за продолжување на претходно определената мерка куќен притвор за двајцата македонски државјани, а доколку двајцата странски државјани кои се во бегство, не бидат обезбедени до почетокот на судската постапка, јавниот обвинител ќе предложи да им се суди во отсуство.