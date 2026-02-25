 Skip to main content
Република Најнови вести
Среда, 25 февруари 2026
Јошевска -Атанасовска му одговори на Филков: Нема што да се расправа за судијата кој го прати Груби во куќен притвор

Судија НЕ СМЕЕ да изрече мерка притвор ако има предлог од обвинител за куќен притвор. Нема потреба од итна седница на Судски совет за да се расправа основно правило во кривична постапка, напиша на Фејсбук, Сузана Јошевска-Анастасовска, член на Судски совет.

Оваа реакција доаѓа откако министерот за правда, Игор Филков, јавно ги повика Судскиот совет и Совет на јавни обвинители да утврдат дали има основ за одговорност кај судијата и јавниот обвинител во врска со одлуката за куќен притвор за Артан Груби.

