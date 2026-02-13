„Гледајте како гори“ – Македонец добил отказ, па ја запалил пицеријата во која работел во Белград

Припадници на Министерството за внатрешни работи во Вождовац уапсија 46-годишен македонски државјанин под сомнение дека поради одмазда го запалил ресторанот каде што работел, а потоа ги заплашил своите поранешни работодавци со бизарни видеа, дознава „Телеграф.рс“.

Во белградската населба Вождовац, на 10 февруари се случил инцидент без човечки жртви само благодарение на чиста среќа и смиреност на вработените. Полицијата, по брза оперативна акција, го лишила од слобода С. Г., кој е обвинет за кривични дела предизвикување општа опасност и загрозување на безбедноста.

Им испратил видеа од пожарот на сопствениците

Според неофицијалните наоди од истрагата, мотивот за овој радикален чин бил неодамнешното отпуштање на осомничениот од гореспоменатата пицерија. Револтиран од одлуката на раководството, вооружен со шише бензин, дошол во зградата, ја истурил течноста врз внатрешноста и запалил оган.

Сепак, она што особено ги шокираше истражителите беше однесувањето на осомничениот по избувнувањето на пламенот. Наместо само да избега, тој го снимил и фотографирал запалениот бар со својот мобилен телефон, а потоа ги испратил тие снимки директно до сопствениците на пицеријата, што правно се квалификува како директна закана за безбедноста.

Херојската реакција на колегите ја спречила катастрофата

Иако ситуацијата во моментот на пожарот била драматична, поширока катастрофа била избегната благодарение на вработените кои случајно се нашле во просториите. Наместо паника, тие многу брзо реагирале и почнале сами да го гаснат пожарот.

„Сè се случило за неколку моменти. Вработените покажале неверојатна смиреност и веднаш почнале да го гаснат пламенот, спречувајќи го целиот објект да гори, но и спречувајќи го пожарот да се прошири на околните барови по ред“, рекол извор близок до истрагата.

За кратко време по инцидентот, Македонецот бил идентификуван и фатен од полицијата во Вождовац, и сега се наоѓа во 48-часовен притвор. Тој, во законскиот рок, ќе биде изведен на сослушување за понатамошна постапка, заедно со кривична пријава. Истражните органи ќе ги испитаат сите пораки и мултимедијална содржина што осомничениот им ја испратил на сопствениците, што ќе послужи како клучен доказ во процесот.