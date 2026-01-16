ДСЗИ: Причината за смрт на доенчето починато во Кавадарци ќе биде наведена во извештајот по завршување на обдукцијата

Државниот санитарен и здравствен инспекторат (ДСЗИ) информира дека денеска спровел вонреден инспекциски надзор во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Кавадарци по добиена наредба од министерот за здравство, а во врска со третманот и лекувањето на доенче У.М на оделот за педијатрија во таа здравствена установа, кое почина 14 јануари.

Од ДСЗИ наведуваат дека со оглед дека во тек е патоанатомска обдукција, точната причина за смрт ќе произлезе од извештајот по нејзиното завршување.

Согласно надлежностите, од увидот на медицинската документација и здравствена евиденција констатирано е дека доенчето У. М старо два и пол месеци, родено на ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство Скопје било донесено на оделот за педијатрија во болницата на 12 јануари со упат од матичен лекар заради чести повраќања (четири до пет во тек на 24 часа) и поспаност. На прием тоа е прегледано од специјалист педијатар и назначени се биохемиски иследувања, поставена е дијагноза R11 (гадење и повраќање). На прием тоа било без покачена температура, со висока сатурација, свесно, реагира на дразби. Вклучена инфузиона терапија. За време на болничкиот престој вклучена била и исхрана преку уста со адаптирано млеко на секои два часа. На ден 13.01.2026 состојбата на доенчето е стабилна и е афебрилно, посочуваат од ДСЗИ.

На 14 јануари повторена е анализа на урина и добиен е уреден наод. На визита спроведена во 15,30 часот истиот ден здравствената состојба била стабилна, а во 20:48 часот дежурниот лекар бил известен од сестрата на оддел и мајката дека доенчето не дише по што веднаш било префрлено во соба за интервенции. Констатирана е генерализирана цијаноза и отпочнато е со реанимација од страна на педијатарот и специјалист анестезиолог по протокол која траела 40 минути, но без одговор. Во извештајот како основна причина за смрт од анестезиологот е наведена „ненадејна смрт на доенче“. Случајот е разгледуван и на стручен колегиум и од страна на Комисијата за квалитет, наведуваат од ДСЗИ и додаваат дека иницираат до министерот за здравство да се формира комисија за стручен надзор.