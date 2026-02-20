Дојава за бомба во тетовската гимназија „Кирил Пејчиновиќ“ – евакуирани се учениците и вработените

Утрово пристигнала дојава за бомба во гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ во Тетово, продолжувајќи ја серијата на последователни закани кои се регистрирани во оваа институција овој период, информира „ТетоваСот“.

Според првичните информации, веднаш по пристигнувањето на известувањето се преземени стандардните безбедносни процедури, а учениците и персоналот привремено се евакуирани од објектот.

Од надлежните институции се очекува да потврдат дали се работи за лажен аларм, како во претходните случаи, додека истрагите за идентификација на авторите на овие закани продолжуваат.