 Skip to main content
20.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 20 февруари 2026
Неделник

Дојава за бомба во тетовската гимназија „Кирил Пејчиновиќ“ – евакуирани се учениците и вработените

Хроника

20.02.2026

Утрово пристигнала дојава за бомба во гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ во Тетово, продолжувајќи ја серијата на последователни закани кои се регистрирани во оваа институција овој период, информира „ТетоваСот“.

Според првичните информации, веднаш по пристигнувањето на известувањето се преземени стандардните безбедносни процедури, а учениците и персоналот привремено се евакуирани од објектот.

Од надлежните институции се очекува да потврдат дали се работи за лажен аларм, како во претходните случаи, додека истрагите за идентификација на авторите на овие закани продолжуваат.

Поврзани вести

Македонија  | 31.01.2026
Пуштена во употреба реконструираната гимназија „Кирил Пејчиновиќ“ во Тетово
﻿