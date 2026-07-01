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01.07.2026
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Среда, 1 јули 2026
Неделник

Девојчињата насилнички од Аеродром, повикани на распит

Хроника

01.07.2026

Полицијата ги повикува во станица на распит сите осомничени во врска со настанот со девојчето во Аеродром кое беше брутално тепано со шлаканици, кубено за коса, понижувано и натерано да клекне на колена и да ѝ се извини на врсничка. Се повикуваат и десетината момчиња што навиваат на видеото и снимаат со мобилни телефони.

СВР Скопје презема мерки по допрен глас за утврдување на идентитетот на лицата и за целосно расчистување на случајот. Се повикуваат сите осомничени во врска со предметниот настан, а веќе е извршен разговор со жртвата во присуство на родител.

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