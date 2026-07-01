Девојчињата насилнички од Аеродром, повикани на распит

Полицијата ги повикува во станица на распит сите осомничени во врска со настанот со девојчето во Аеродром кое беше брутално тепано со шлаканици, кубено за коса, понижувано и натерано да клекне на колена и да ѝ се извини на врсничка. Се повикуваат и десетината момчиња што навиваат на видеото и снимаат со мобилни телефони.

СВР Скопје презема мерки по допрен глас за утврдување на идентитетот на лицата и за целосно расчистување на случајот. Се повикуваат сите осомничени во врска со предметниот настан, а веќе е извршен разговор со жртвата во присуство на родител.