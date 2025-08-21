ЦУК: Пожарот е во објект на „Макотекс“ во Карпош 4, интервенираат пожарникари и хеликоптер

Директорот на Центарот за управување со кризи (ЦУК), Мухамед Али, соопшти дека пожарот што избувна во Скопје е настанал во поранешниот објект на „Макотекст“ на улица Никола Парапунов во Карпош 4. Вели дека го гаснат десетина пожарникари со пет противпожарни возила, а во акцијата учествува и воздухоплов на ДЗС кој исфрли вода врз објектот.

Гори поранешен објект на „Макотекс“ фирмата на улица Никола Парапунов покрај Кеј на Вардар кај мостот Обединети Нации. Се работи за стар објект кој повеќето од објектот нема функционалност, но во еден дел има отворено сервис за возила, барака, која има бои и лакови и други хемикалии. Еден воздухоплов на ДЗС враќајки се полн со вода од извршување на задачата за подршка во гаснење на пожарот во Маврово-Ростуше го забележал густиот дим од пожарот на објектот во Карпош и исфрлил вода над пожарот на објектот. Пожарот го гаснат неколку екипи (10 пожарникара) на Бригадата со повеќе (5 ПП) противпожарни возила, соопшти Али.