 Skip to main content
14.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 14 август 2025
Неделник

Царинска управа: Откриена царинска измама со увози на месо во висина од 7 милиони денари

Хроника

14.08.2025

Царинските инспектори при Секторот за контрола и истраги, при контрола на 21 увоз на месо од увозник, открија царинска измама во висина од седум милиони денари.

Дополнителната контрола на приложените царински документи, како и лабораториските анализи, покажаа дека месото било пријавувано во погрешна тарифна ознака со пониска царинска стапка, наместо во соодветната тарифна ознака со повисока стапка.

Против сторителите е поднесена кривична пријава за царинска измама, а донесени се решенија за дополнителна наплата на избегнатите давачки во висина од седум милиони денари.

Царинската управа ќе продолжи со мерки за заштита на финансиските интереси на државата и обезбедување фер конкурентност на пазарот.

Поврзани вести

Хроника  | 07.08.2025
Царинска управа: Спречени обиди за криумчарење злато, лекови и суплементи – против три лица поднесени кривични пријави
Економија  | 01.08.2025
Директорот на Царинска управа: постигнавме историски успех – во јули највисока месечна наплата на приходи од 12,6 милијарди денари
Економија  | 01.08.2025
Мицкоски: Историски рекорд на Царината, за еден месец собрани над 12,6 милијарди денари