Бесими: Фидоски доби јасни седум гласа и Советот ќе му даде шанса

Резултатите се јасни, Анел Фидоски доби седум гласа „за“ и ние ќе го поддржиме, истакна претседателот на Советот на јавните обвинители, Башким Бесими, по денешната седница на Советот на јавните обвинители, на која Фидовски беше избран за јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Скопје.

Резултатите се јасни, доби седум гласа. На интервјуто покажа добри резултати и некои од членовите оценија дека треба да му се даде шанса. И ќе му ја дадеме – изјави Бесими.

Во врска со гласот „воздржан“ што тој го дал за Бубевски, Бесими појасни дека ваквиот начин на изјаснување е вообичаен во Советот иако во законската рамка не е прецизно дефиниран.

Често се гласа „воздржан“. Во законот тоа не е прецизирано, а ние инсистираме во новиот закон ова да се уреди за да биде јасно дефинирано – рече тој.

Бесими информира дека сите петмина кандидати што конкурирале ги исполнувале формалните услови и дека не биле забележани значајни неправилности.

Фидоски доби најголема поддршка од членовите на Советот и со седум гласа „за“ беше избран за нов шеф на ОЈО Скопје. Бубевски доби пет гласа „за“, Трајчевска и Андонова по еден глас „за“, а Петрески не доби ниеден глас „за“.

Претходно на седницата, некои од членовите ги образложија своите ставови во врска со кандидатите за јавен обвинител. Ермон Незири изрази поддршка за Гаврил Бубевски и нагласи дека тој придонел за подобрување на работата на Обвинителството преку вработување истражители, зголемена транспарентност и воведување вештачка интелигенција. Светлана Стојковиќ исто така даде поддршка за Гаврил Бубевски истакнувајќи дека тој ужива углед, почит и авторитет и во институцијата и меѓу вработените. Марјана Илиеска се изјасни во поддршка на Анел Фидоски за кого рече дека поседува авторитет и дека покажал подготвеност за примена на современи стандарди и практики во обвинителската работа. Ардијан Демири исто така ја даде својата поддршка за Анел Фидоски. Од друга страна, Кети Петкова најави дека нема да гласа за Гаврил Бубевски бидејќи смета дека треба да му се даде можност на друг кандидат.

Со 10 гласа „за“ Бесир Алиу беше избран за обвинител на Основното јавно обвинителство Тетово, кој воедно беше и единствен пријавен кандидат.

На денешната седница беа усвоени записниците од 34. седница, како и барањата за продолжување на функција на ЈО за една година, согласно Закон за работни односи од неколку јавни обвинители.