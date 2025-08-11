 Skip to main content
11.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 11 август 2025
Неделник

19-годишен мотоциклист се бори за живот по судир во Визбегово

Хроника

11.08.2025

Вчеравечер околу 23:00 часот  во СВР Скопје е пријавено дека на ул.„Хасан Приштина“ во Скопје се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „мерцедес“ со скопски регистарски ознаки, управувано од T.С.(35) од Скопје и мотоцикл „априлија“ со тетовски регистарски ознаки, управуван од З.Н.(19) од Тетово.

Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот на мотоциклот З.Н., додека со телесни повреди неговиот сопатник А.П.(18) и возачот на патничкото возило Т.С., констатирани во Комплекс клиники „Мајка Тереза“ и Градската општа болница „8 Септември“ Скопје.

Извршен е увид од увидна екипа на СВР Скопје.

