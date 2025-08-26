 Skip to main content
26.08.2025
Вторник, 26 август 2025
Влада: Преку Министерство за транспорт продолжува силна активност за доизградба на железничкиот Коридор 8 кон Република Бугарија

26.08.2025

Владата преку Министерството за транспорт продолжува со силната активност за доизградба на железничкиот Коридор 8 кон Република Бугарија, информираат попладнево од владината прес-служба.

– По средбата на високо ниво меѓу вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски и вицепремиерот и министер за транспорт на Бугарија, Гроздан Караџов, а понатаму и работните групи од двете земји, се конкретизираат работите за изградба на третата фаза од пругата од Крива Паланка до границата со Бугарија, како и изградба на тунелот како гранична точка. Во рамки на тие активности, денеска, Владата на седница донесе одлука да се ефектуира Договорот за грант за техничка поддршка во висина од 3,7 милиони евра добиен од Европската инвестициска банка, пишува во соопштението.

Со ова, како што се појаснува, избраниот Консултант во следниот период ќе изработи нова проектна документација, како и подготовка на тендерската постапка за избор на изведувач.  

– Дополнително да се забрзаат активностите, ЈП за железничка инфраструктура ќе започне постапка за избор на надзор на изградбата. Преку овие активности, Владата во континуитет покажува цврста заложба во реализација на стратешко-инфраструктурните проекти за државата. Изградбата и модернизацијата на  железничката мрежа е приоритет на Владата и во рамките на тие приоритети се преземаат засилени активности за доизградба на железницата на Коридор 8, како и изградба на брза пруга на Коридор 10, наведуваат од владината прес-служба.

Овие проекти што имаат и регионално значење, како што истакнуваат, ќе ја позиционираат државата како транзит земја на Балканот – дел од европските транспортни рути со што бенефитот е повеќекратен.

– Проектите за развој и модернизација на целокупниот железнички систем претставуваат стратешки проекти на државата за регионално поврзување, забрзан економски развој и отворање на нови пазари за домашните компании, се додава во соопштението.

