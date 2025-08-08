 Skip to main content
08.08.2025
Петок, 8 август 2025
Трговците, производителите и дистрибутерите попладнево на средба кај Дурмиши за цените на храната

Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши денеска попладне ќе има средба со трговците, производителите и дистрибутерите на која ќе стане збор за цените на прехранбените производи. Како што информира, ова ќе биде крајна опомена и предупредување до нив да се однесуваат соодветно. Во спротивно, најави, Владата ќе воведе ригорозни мерки.

Нашето барање е да дејствуваат соодветно, да не ги зголемуваат цените. Ова ќе биде крајна опомена и предупредување до нив. Во спротивно, ќе преземеме мерки кои ќе бидат ригорозни. Ако се однесуваат како претходните месеци, ќе преземеме соодветни чекори, ќе донесеме остра одлука. Со тоа што ги викаме на средба, значи дека се подготвуваме за преземање мерки, истакна министерот – одговорајќи на новинарски прашања по прес-конференцијата на која ја промовираше училишната кошничка.

