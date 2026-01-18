 Skip to main content
18.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 18 јануари 2026
Неделник

Сали оди на економскиот самит во Давос, ќе зборува на панел за климатски промени

Економија

18.01.2026

Првиот заменик-претседател на Владата на Република Македонија и министер за европски прашања, Беким Сали, ќе учествува на Лидерскиот состанок (Davos Leadership Gathering), кој ќе се одржи во Давос, во периодот од 19 до 22 јануари.

Лидерскиот состанок во Давос ќе собере светски лидери, економисти, банкари и експерти од различни области, со цел дискусија за глобалните предизвици и меѓународните економски развои.

Првиот заменик-претседател ќе се обрати на форумот во рамки на панел-дискусија, на која ќе се разговара за климатските промени, конфликтите и социјалната грижа.

Поврзани вести

Македонија  | 17.01.2026
Поранешната Стоковна куќа во Радовиш ќе стане културен центар со музеј
Македонија  | 16.01.2026
Mицкоски:  Владата ќе продолжи да ги поддржува проектите кои одговараат на потребите на граѓаните
Економија  | 16.01.2026
Mицкоски: Речиси целосно искористени средствата од унгарскиот кредит наменети за поддршка на домашните компании
﻿